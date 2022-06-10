المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى مستواه قبل العقوبات الغربية

موسكو-سانا

خفض البنك المركزي الروسي مجددا اليوم سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1.5 بالمئة إلى 9.5 بالمئة سنوياً وبذلك يكون أعاد مستوى سعر الفائدة إلى الذي كان عليه في شباط الماضي قبل وضع العقوبات الغربية على روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن البنك قوله في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته اليوم: “قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9.5 بالمئة سنوياً”.

وأضاف البيان “إن الأوضاع الخارجية للاقتصاد الروسي ما زالت صعبة وتحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه يتباطأ التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع كما تراجع النشاط الاقتصادي بشكل أقل مما توقعه البنك في نيسان 2022”.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في روسيا أعلن البيان أن انخفاض معدل التضخم العام يعود إلى تراجع أسعار مجموعة صغيرة من السلع والخدمات بعد ارتفاعها الحاد في آذار مشيراً إلى أنه سيقوم بتقييم جدوى خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وكان البنك المركزي الروسي رفع في شباط الماضي بشكل مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10.5 نقاط مئوية دفعة واحدة إلى 20 بالمئة سنوياً وذلك على خلفية العقوبات الغربية وتقلبات سوق العملات.

وعقب ذلك ومع استقرار الوضع المالي والاقتصادي في روسيا بدأ المركزي بتقليص سعر الفائدة السنوي بشكل تدريجي ليصل اليوم إلى مستوى 9.5 بالمئة وعلى إثر قرار المركزي صعدت العملة الروسية مقابل العملات الأخرى وسجلت مستوى دون 58 روبلاً للدولار الواحد للمرة الأولى في نحو 3 أسابيع.

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