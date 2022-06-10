إقبال واسع على معرض الزهور باللاذقية

اللاذقية-سانا

يواصل معرض الزهور الثالث والثلاثون المقام في حديقة البطرني باللاذقية فعالياته وسط إقبال لافت للاطلاع على مختلف أنواع الأزهار والتحف الفنية والمنتجات التي يقدمها المشاركون مع الأجواء الفنية المرافقة للمعرض.

كاميرا سانا وخلال رصدها لأجواء المعرض التقت عدداً من المشاركين حيث بين المهندس هيثم عجيب أن أعماله تعتمد على نحت الحجر والشجر لصنع التحف الفنية والمجسمات كالرحى والأكواخ القديمة الصغيرة وهو يستلهم أفكاره من مشاهداته واختلاطه بالناس والخبرة المتراكمة والمعرض أتاح له هذه الفرصة إضافة الى تقديمه خلال جناحه لوحات من تصويره.

المشارك القادم من دمشق رضا علي ديب يعرض أعماله في الحفر على ميداليات الحديد والنغل والستانلس والكروم ومحافظ الجلد مع كتابة الأسماء على حبة الرز والمعكرونة إضافة إلى مصنوعاته من الحجر الطبيعي الياباني حيث اعتبر أن أعماله تسهم بمنح الطاقة الإيجابية للزوار كونه يستخدم فيها أحجاراً كريمة كالفيروز والياقوت وينحتها بأشكال عديدة ليصنع أشكالاً مختلفة منها “الصقر والسلحفاة والفيل والنمر”.

ويشارك علي طوبال علي خريج ثانوية زراعية بنباتاته العطرية والصنوبريات والأشجار الحراجية مبيناً أنه يهوى جمع واكثار النباتات كالزعتر والخزامى واللافندر واكليل الجبل والمردكوش والميرمية لتشكل مصدر دخل له كما أنه يجمع الصباريات كأذن الأرنب والشمعة والقدس والنجمة وصبارة الميلاد إضافة إلى النباتات الحراجية كالدلب الشرقي والأرز والشوح.

وأوضح ابراهيم سليمان حسينو الذي يشارك بعرض مقتنيات مصنوعة من الخشب المهنة التي توارثها عن أجداده أنه يحافظ على التراث القديم من خلال أعماله التي تلقى إقبالاً جيداً مبيناً أنه يستخدم القيقب والزيتون والدلب ليصنع ملاعق خشبية كبيرة والقدوم والمجرفة ومجسمات صغيرة والفوانيس والكؤوس والمدحلة والميزان الخشبي والسكاكين والمنجل وغيرها.

وقال إسماعيل شيشنجي وهو فنان تشكيلي يعرض لوحاته بمشاركة فريقه “إن الفكرة من المشاركة بالمعرض الرسم المباشر أمام الناس لرؤية الفنان وهو يرسم على أرض الواقع لوحات حديثة الولادة بأجواء فلكلورية فنية”.

ومن الزوار أشارت تغريد شرمك إلى أن أكثر ما جذبها أجواء المعرض الجميلة التي تبعث على الفرح والبهجة إضافة الى الفخاريات مشيرة إلى أن الأسعار مقبولة وتنصح الجميع بزيارة المعرض والتمتع بأجوائه الرائعة.

علاء إبراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency