تسيير 5 سيارات جوالة لبيع المواد المقننة دون رسائل مسبقة في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

سير فرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية خمس سيارات جوالة محملة بالمواد المقننة “زيت وسكر وبرغل” إلى قرى بريف اللاذقية ليتم بيعها للمواطنين بموجب البطاقة الالكترونية دون رسائل.

وبين المهندس سامي هليل مدير فرع المؤسسة لمراسل سانا أن السيارات ستتوجه إلى قرى القطيلبية قرب مفرق محمد نصر وكيمين ودير ماما في المزيرعة والبسيط وصلنفة إضافة إلى المشروع العاشر والشاطئ الأزرق موضحاً أن سعر كيلوغرام البرغل 4000 ليرة سورية وعبوة الزيت 8200 ليرة والسكر 1000 ليرة.

علاء إبراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency