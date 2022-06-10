مد قمصان اسفلتية لأربعة طرقات رئيسية في مدينة شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

بدأ مجلس مدينة شهبا بالسويداء اليوم بتنفيذ مشروع مد قمصان اسفلتية لأربعة طرقات وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الواقع الخدمي بالمدينة.

وأشار نائب رئيس مجلس مدينة شهبا صفوان الطويل لمراسل سانا إلى أن المشروع يجري تنفيذه بالتعاقد مع فرع مؤسسة الإسكان العسكري وتتجاوز أطوال خطوطه 1100 متر ويشمل طرقات تم اختيارها وفق الأولوية وخاصة الموجودة ضمن مواقع تشهد حركة مرورية حيوية.

ولفت إلى أنه يتم التحضير حاليا للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء طريق حيوي قرب المنطقة الصناعية بالمدينة وذلك بالتعاقد مع الشركة العامة للإنشاء والتعمير.

وتعد مدينة شهبا ثاني أكبر مدن محافظة السويداء بعد مدينة السويداء ويتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة.

عمر الطويل

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