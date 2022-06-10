الدفاع الروسية: تم تدمير معدات طيران تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمطار دنيبر بصواريخ عالية الدقة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مؤتمر (العقد الدولي للعمل بشأن المياه) في طاجيكستان يختتم أعماله بمشاركة سورية
2022-06-09
مذكرتا تفاهم بين سورية وإيران في مجال التعاون العلمي والصحي والطبي
2022-06-09
وفد من جمهورية دونيتسك يزور دار الأسد للثقافة والفنون
2022-06-09
أطباء سوريون يزورون موسكو لتبادل الخبرات العلمية مع زملائهم الروس
2022-06-09
الخارجية الكازاخستانية تعلن موعد الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا
2022-06-09
خضور: تعاون سورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف
2022-06-09
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية
2022-06-09
محليات
الحرارة لارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2022-06-10
بلغة الإشارة والكتابة.. ثلاثة أشقاء في السويداء يتحدون إعاقاتهم بالعمل
2022-06-10
محافظة دمشق: إيقاف تزويد الميكروباصات والسرافيس بالمازوت أيام السبت ريثما تصل التوريدات النفطية
2022-06-09
فعالية ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في نبع الصخر بالقنيطرة
2022-06-09
ارتفاع ملموس على درجات الحرارة غداً وأجواء معتدلة ليلاً
2022-06-09
مبادرة إنسانية لنقل طلاب من قرى الشيخ بدر بريف طرطوس إلى مراكز امتحاناتهم
2022-06-09
بتكلفة 3 مليارات ليرة… وضع محطة تحويل الرستن بالخدمة بعد إعادة تأهيلها
2022-06-09
رياضة
البرتغال تهزم التشيك في دوري الأمم الأوروبية
2022-06-10
مصر تخسر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا
2022-06-09
تسيتسيباس إلى دور الثمانية في بطولة شتوتغارت للتنس
2022-06-09
موراي إلى دور الثمانية في بطولة شتوتغارت للتنس
2022-06-09
24 فريقاً يشارك في البطولة الرياضية الجامعية لكرة قدم الصالات
2022-06-08
ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش
2022-06-08
ساكا أفضل لاعب في أرسنال للموسم الفائت
2022-06-08
اقتصاد
الذهب ينخفض قبيل بيانات التضخم الشهرية الأمريكية
2022-06-10
خبراء: أوروبا ستدفع ثمن قرارها حظر النفط الروسي
2022-06-09
بوتين: أخطاء الغرب هي السبب الرئيسي بارتفاع أسعار الطاقة
2022-06-09
الزراعة تستعرض احتياجات الموسم الزراعي القادم من الأسمدة
2022-06-09
افتتاح مركزين جديدين لاستلام الحبوب في مسكنة وتل بلاط بحلب
2022-06-09
بدء موسم حصاد القمح في ريف دمشق
2022-06-09
مزارعو حمص يواصلون حصاد محصول القمح-فيديو
2022-06-09
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بتكلفة 3 مليارات ليرة… وضع محطة تحويل الرستن بالخدمة بعد إعادة تأهيلها
خضور: تعاون سورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف
استشهاد طالب وإصابة آخر برصاص ميليشيا (قسد) أثناء عودتهما من الامتحانات جنوب الرقة
الدفاع الروسية: تم تدمير معدات طيران تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمطار دنيبر بصواريخ عالية الدقة
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الدفاع الروسية: وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “ميغ 29″ و”سو 25” خلال اليوم الماضي
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