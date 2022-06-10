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الدفاع الروسية: تم تدمير معدات طيران تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمطار دنيبر بصواريخ عالية الدقة

2022-06-10

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الدفاع الروسية: وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “ميغ 29″ و”سو 25” خلال اليوم الماضي

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