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الدفاع الروسية: قواتنا الصاروخية والمدفعية قضت على أكثر من 350 شخصاً من المتطرفين الأوكرانيين خلال يوم واحد

2022-06-10

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