اليونان تنشر خرائط تاريخية تدحض المزاعم التركية ضدها

أثينا-سانا

نشرت اليونان سلسلة خرائط تاريخية تعود إلى عام 1923 تدحض المزاعم التركية بأن أثينا انتهكت معاهدات السلام التي أعقبت الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وكان النظام التركي زعم أن اليونان نشرت قوات لها في جزر بحر إيجة في انتهاك لمعاهدات السلام المذكورة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية اليونانية قولها في بيان أمس إن قواتها تمركزت في المنطقة رداً على وجود وحدات عسكرية وطائرات وسفن إنزال تركية على الساحل المقابل إضافة إلى الغزو التركي لجزيرة قبرص عام 1974.

ونشرت وزارة الخارجية اليونانية خرائط تعود إلى عام 1923 قائلة إنها تصور “بطريقة واضحة لا تقبل الجدل والأفعال والادعاءات التركية غير الشرعية والأحادية وتوثق مدى التعديلات التركية من أجل قلب الوضع الراهن وانتهاك القانون الدولي.. وتهديد السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا”.

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