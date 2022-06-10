دونيتسك: مقتل مدني جراء القصف الأوكراني على منطقة كراسني بارتيزان

دونيتسك-سانا

أعلنت دونيتسك الشعبية اليوم مقتل مدني جراء القصف الأوكراني على مستوطنة كراسني بارتيزان في الجمهورية.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الطوارئ في دونيتسك قولها إن رجلاً قتل في قصف قوات كييف مستوطنة كراسني بارتيزان شمال الجمهورية أمس.

وكانت بعثة دونيتسك إلى المركز المشترك للسيطرة والتنسيق أعلنت في وقت سابق أن خمس قذائف مدفعية من عيار 155 ملم سقطت في كراسني بارتيزان.

واستهدف قصف أوكراني آخر قرية فيركنيتوريتسكوي القريبة من منطقة كراسني بارتيزان بست قذائف مدفعية من عيار 122 ملم.

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