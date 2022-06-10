الدوما: الإجراءات الأوكرانية الأخيرة ضد روسيا تعكس نفاق نظام كييف

موسكو-سانا

أكد عضو مجلس الدوما الروسي من منطقة القرم ميخائيل شيريميت أن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها النظام الأوكراني ضد شخصيات روسية تعكس “جبناً ووضاعة”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن شيريميت قوله إن “هذه العقوبات تثير الاستغراب بما تعكسه من نفاق وخضوع وجبن” موضحاً أن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح مؤخراً بأنه يريد مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجلوس على طاولة المفاوضات معه وفي نفس الوقت يتبجح بفرض عقوبات ضد الشخصيات الروسية الرسمية.

وأضاف شيريميت إن هذا التصرف “عمل غبي” لإن زيلينسكي يدفع بنفسه إلى الزاوية ويظهر بهذه التصرفات أنه غير مهتم بإيجاد حل للوضع في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا أصدرت أمس مرسوماً بشأن تنفيذ عقوبات أقرها مجلس الأمن والدفاع الأوكراني ضد عدد من المسؤولين الروس كما تضمنت العقوبات تجميد أصول وتقييد العمليات التجارية مع روسيا من حيث حظر عمليات التصدير والاستيراد.

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