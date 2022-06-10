الحرارة لارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الجمعة السبت الأحد دمشق 35 / 17 38 / 22 36 / 17 القنيطرة 28 / 18 31 / 19 27 / 16 درعا 32 / 20 35 / 21 32 / 20 السويداء 31 / 18 33 / 19 31 / 15 حمص 31 / 18 33 / 22 30 / 20 حماة 32 / 19 35 / 22 32 / 21 الحسكة 37 / 25 39 / 27 40 / 24 اللاذقية 29 / 22 29 / 22 28 / 24 طرطوس 31 / 19 32 / 25 30 / 24 حلب 33 / 19 36 / 22 34 / 21 ادلب 31 / 19 33 / 21 31 / 20 دير الزور 37 / 23 38 / 28 41 / 25 الرقة 36 / 22 38 / 26 39 / 23

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