وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق

دمشق-سانا

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظمها.

وذكر مصدر عسكري أنه : في تمام الساعة 20، 4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق.

وأضاف المصدر إن: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

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