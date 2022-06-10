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قتلى ومصابين جراء إطلاق نار في ولاية ميريلاند الأمريكية

2022-06-09

واشنطن-سانا

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون اليوم جراء إطلاق نار في مدينة سميثسبيرغ بولاية ميريلاند شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن السلطات المحلية قولها إن إطلاق نار خلف عددا من القتلى من بينهم شرطي وعدد من الجرحى وتم ارسال الوحدات الشرطية الى المكان على الفور وتطويق المنطقة.

ولم تعط السلطات على الفور تفاصيل إضافية حول عدد القتلى والمصابين أو ملابسات إطلاق النار.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأميركي.

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