الرئيس الإيراني: التحريض الصهيوني وراء القرارات المعادية لطهران

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التحريض الصهيوني يقف وراء القرارات الصادرة ضد إيران مشددا على أن مصير المخططات ضد بلاده هو الفشل.

وأشار رئيسي في تصريح له مساء اليوم إلى القرار الصادر من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران وقال “نحن ندافع عن حقنا بالمنطق والاستدلال وعلى العالم كله ان يعرف بانهم لا يمكنهم التحدث بلغة القوة مع الشعب الايراني ولا سبيل سوى الاعتراف رسميا بحقوقنا”.

وشدد الرئيس الإيراني على أن أعداء إيران لا يمكنهم إطلاقا إرغامها على التراجع مؤكدا مواصلة بلاده إصرارها على حقوقها المشروعة.

ودعت إيران مرارا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعامل بمهنية والكف عن السلوكيات السياسية السلبية في تعاطيها معها.

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