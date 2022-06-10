خروقات جديدة لقوات النظام السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوات النظام السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 96 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة العمليات اليمنية قوله “إن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية و4 غارات لطيران تجسسي و31 خرقاً بقصف مدفعي و47 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوات النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر انتهاكه.