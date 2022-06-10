منصور يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والضغط على الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن منصور قوله “إن أكثر من ألف فلسطيني جلهم أطفال ونساء معرضون لخطر التهجير القسري جراء الاستعمار الاستيطاني وفرض إجراءات الفصل العنصري مشيراً إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته ذات الصلة شجع الاحتلال على انتهاكاته والإفلات من العقاب.

وأوضح منصور أن 12 تجمعاً سكنياً فلسطينياً في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل تواجه كابوس التهجير القسري الوشيك عبر طرد 1200 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء من منازلهم بالقوة والاستيلاء على أرضهم بهدف التوسع الاستيطاني أو القواعد العسكرية بما يشكل جريمة حرب تجب إدانتها بشكل قاطع والتحرك الفاعل لوقفها.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مبنى فلسطينياً مكوناً من أربع شقق سكنية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وكان مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) أكد في تقريره قبل يومين أن الاحتلال هدم 300 مبنى بالضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري لتوسيع عمليات الاستيطان التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي كما أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن الاحتلال هدم خلال الشهر الماضي 69 منزلاً ومنشأة في الضفة الغربية معظمها في مدينة القدس.

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