محافظة دمشق: إيقاف تزويد الميكروباصات والسرافيس بالمازوت أيام السبت ريثما تصل التوريدات النفطية

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق أنه بسبب النقص الحاصل في المشتقات النفطية سيتم إيقاف تزويد الميكروباصات والسرافيس بمادة المازوت في مدينة دمشق أيام السبت ريثما تصل التوريدات النفطية وتتحسن الكميات.

وأوضحت المحافظة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه سيستمر عمل باصات النقل الداخلي بقطاعيه العام والخاص ضمن مدينة دمشق وريفها أيام السبت مبينة أن قرار لجنة المحروقات في المحافظة يأتي حفاظا على استمرارية عمل وسائط النقل بشكل عام خلال باقي أيام الأسبوع والتي تكون فيها الحاجة إليها عادة أكثر مع الإشارة إلى أنه تم اختيار يوم السبت باعتباره يوم عطلة للطلاب والجامعات والمؤسسات الرسمية والكثير من القطاعات والفعاليات.

ووفق البيان تتعاطى المحافظة بطريقة الأولوية والضرورة في هذا الشأن لحين وصول التوريدات.

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