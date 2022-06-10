استشهاد يمني بنيران قوات النظام السعودي في الضالع

صنعاء-سانا

استشهد مواطن يمني اليوم برصاص قوات النظام السعودي في محافظة الضالع اليمنية.

وذكر موقع المسيرة نت أن “قناصة من قوات النظام السعودي استهدفوا بالأعيرة النارية منطقة الزيلة في مريس بمديرية قعطبة ما أدى إلى استشهاد مواطن”.

إلى ذلك أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة تسجيل 60 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة الذي تم التوصل إليه عام 2018 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الغرفة في بيان أن الخروقات تضمنت تحليق طائرات تجسس في أجواء حيس والجبلية وست هجمات لطيران تجسسي على حيس و10 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي و26 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان أربعة أطفال يمنيين أصيبوا جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بصعدة في وقت سابق من اليوم.

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