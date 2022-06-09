مقابلة الرئيس الأسد مع قناة روسيا اليوم

الخميس / 9 / 06 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مذكرتا تفاهم بين سورية وإيران في مجال التعاون العلمي والصحي والطبي
2022-06-09
أطباء سوريون يزورون موسكو لتبادل الخبرات العلمية مع زملائهم الروس
2022-06-09
الخارجية الكازاخستانية تعلن موعد الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا
2022-06-09
خضور: تعاون سورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف
2022-06-09
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية
2022-06-09
مباحثات سورية عراقية حول التعاون الثقافي والسياحي
2022-06-08
ترميم قطع أثرية سورية في المتحف الوطني التشيكي
2022-06-08
محليات
فعالية ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في نبع الصخر بالقنيطرة
2022-06-09
ارتفاع ملموس على درجات الحرارة غداً وأجواء معتدلة ليلاً
2022-06-09
مبادرة إنسانية لنقل طلاب من قرى الشيخ بدر بريف طرطوس إلى مراكز امتحاناتهم
2022-06-09
بتكلفة 3 مليارات ليرة… وضع محطة تحويل الرستن بالخدمة بعد إعادة تأهيلها
2022-06-09
افتتاح صالة لصناعة السجاد اليدوي وقسم للكروشيه في ريف اللاذقية
2022-06-09
لجان التسوية: استمرار عمل المراكز في دير الزور وحلب والرقة حتى انضمام جميع المطلوبين
2022-06-09
صباغ خلال جلسة مجلس الشعب: على الجهات المعنية الإجابة بشكل تفصيلي عن تساؤلات أعضاء المجلس
2022-06-09
رياضة
موراي إلى دور الثمانية في بطولة شتوتغارت للتنس
2022-06-09
24 فريقاً يشارك في البطولة الرياضية الجامعية لكرة قدم الصالات
2022-06-08
ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش
2022-06-08
ساكا أفضل لاعب في أرسنال للموسم الفائت
2022-06-08
بيريتيني إلى ربع نهائي بطولة شتوتغارت الدولية للتنس
2022-06-08
الاتحاد أهلي حلب يفوز على الكرامة في أولى مباريات الدور النهائي لدوري كرة السلة للرجال
2022-06-08
تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور نادي النواعير الرياضي
2022-06-08
اقتصاد
بوتين: أخطاء الغرب هي السبب الرئيسي بارتفاع أسعار الطاقة
2022-06-09
الزراعة تستعرض احتياجات الموسم الزراعي القادم من الأسمدة
2022-06-09
افتتاح مركزين جديدين لاستلام الحبوب في مسكنة وتل بلاط بحلب
2022-06-09
بدء موسم حصاد القمح في ريف دمشق
2022-06-09
مزارعو حمص يواصلون حصاد محصول القمح-فيديو
2022-06-09
تواصل عمليات تسويق محصول القمح في مراكز الاستلام بريف القامشلي
2022-06-09
بدء جني محصول البطاطا الربيعية في بلدة خطاب بريف حماة
2022-06-09
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها
بتكلفة 3 مليارات ليرة… وضع محطة تحويل الرستن بالخدمة بعد إعادة تأهيلها
خضور: تعاون سورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف
استشهاد طالب وإصابة آخر برصاص ميليشيا (قسد) أثناء عودتهما من الامتحانات جنوب الرقة
مقابلة الرئيس الأسد مع قناة روسيا اليوم
2022-06-09
مقابلة الرئيس الأسد مع قناة روسيا اليوم
2022-06-09
mohamad
سابق
الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها
التالي
إصابة أربعة اشخاص جراء تدهور سيارة على طريق حمص-طرطوس
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved