بوتين: أخطاء الغرب هي السبب الرئيسي بارتفاع أسعار الطاقة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن من يحاول تقييد روسيا إنما يقيد نفسه مبيناً أن الأخطاء التي ارتكبها الغرب كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة.

وقال بوتين خلال اجتماع عقده اليوم مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة في التكنولوجيا والابتكار والزراعة والقطاع الإبداعي في الاقتصاد نقلته قناة روسيا اليوم: إن أخطاء الغرب في السياسة الاقتصادية أدت إلى حدوث نقص في الغذاء وزيادة الفقر مؤكداً أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحا ولن تكرر البلاد أخطاء الماضي.

وأوضح بوتين أن دور روسيا الحديثة هو استعادة وتعزيز السيادة والأراضي لافتاً إلى أن بلاده قطعت شوطا هائلا من التحولات والتغييرات على مدى العقود السابقة.

ولفت بوتين إلى أن الغرب يحاول إخفاء أخطائه بإلقاء اللوم على روسيا مبيناً أن الشركات الأجنبية التي غادرت السوق الروسية ستندم على قرارها الذي يعكس سياسة الدول غير القادرة على اتخاذ قرارات سيادية.

وقال بوتين: سوف يندمون لأن روسيا بلد يتمتع بفرص هائلة والكثيرون يأسفون لأنهم اضطروا للمغادرة.

وجاء اجتماع الرئيس بوتين مع رواد الأعمال الشباب في موقع ساحة معرض إنجازات الإنتاج الوطني بالتزامن مع احتفال روسيا بمرور 350 عاماً على ميلاد الإمبراطور الروسي الأول بطرس الأكبر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency