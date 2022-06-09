سلطات النظام التركي تعتقل ثمانية أكاديميين بتهمة ارتباطهم بـ (غولن)

أنقرة-سانا

اعتقلت شرطة النظام التركي ثمانية أكاديميين خلال مداهمات في محافظة بتليس شرق تركيا بذريعة ارتباطهم بالمعارض فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن النيابة أمرت باحتجاز الأكاديميين بناء على إفادات “شهود مجهولين”.

وتسببت إفادات “الشهود المجهولين” في سجن عشرات آلاف الأشخاص في تركيا خلال السنوات الماضية.

يذكر أن نظام أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث أعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.

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