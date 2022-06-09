الرئيس الأسد: العلاقات السورية العربية خلال الحرب لم تتبدل كثيراً بالمضمون، معظم الدول العربية حافظت على علاقتها مع سورية، معظم الدول العربية كانت تقف مع سورية معنوياً

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مذكرتا تفاهم بين سورية وإيران في مجال التعاون العلمي والصحي والطبي
2022-06-09
أطباء سوريون يزورون موسكو لتبادل الخبرات العلمية مع زملائهم الروس
2022-06-09
الخارجية الكازاخستانية تعلن موعد الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا
2022-06-09
خضور: تعاون سورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف
2022-06-09
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية
2022-06-09
مباحثات سورية عراقية حول التعاون الثقافي والسياحي
2022-06-08
ترميم قطع أثرية سورية في المتحف الوطني التشيكي
2022-06-08
محليات
فعالية ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في نبع الصخر بالقنيطرة
2022-06-09
ارتفاع ملموس على درجات الحرارة غداً وأجواء معتدلة ليلاً
2022-06-09
مبادرة إنسانية لنقل طلاب من قرى الشيخ بدر بريف طرطوس إلى مراكز امتحاناتهم
2022-06-09
بتكلفة 3 مليارات ليرة… وضع محطة تحويل الرستن بالخدمة بعد إعادة تأهيلها
2022-06-09
لجان التسوية: استمرار عمل المراكز في دير الزور وحلب والرقة حتى انضمام جميع المطلوبين
2022-06-09
صباغ خلال جلسة مجلس الشعب: على الجهات المعنية الإجابة بشكل تفصيلي عن تساؤلات أعضاء المجلس
2022-06-09
في ذكرى رحيل القائد المؤسس.. صباغ: ملتزمون بمدرسته ومؤمنون بصوابية نهجه
2022-06-09
رياضة
24 فريقاً يشارك في البطولة الرياضية الجامعية لكرة قدم الصالات
2022-06-08
ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش
2022-06-08
ساكا أفضل لاعب في أرسنال للموسم الفائت
2022-06-08
بيريتيني إلى ربع نهائي بطولة شتوتغارت الدولية للتنس
2022-06-08
الاتحاد أهلي حلب يفوز على الكرامة في أولى مباريات الدور النهائي لدوري كرة السلة للرجال
2022-06-08
تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور نادي النواعير الرياضي
2022-06-08
آية مبارك.. موهبة مميزة في رياضة التايكواندو
2022-06-08
اقتصاد
الزراعة تستعرض احتياجات الموسم الزراعي القادم من الأسمدة
2022-06-09
افتتاح مركزين جديدين لاستلام الحبوب في مسكنة وتل بلاط بحلب
2022-06-09
بدء موسم حصاد القمح في ريف دمشق
2022-06-09
مزارعو حمص يواصلون حصاد محصول القمح-فيديو
2022-06-09
تواصل عمليات تسويق محصول القمح في مراكز الاستلام بريف القامشلي
2022-06-09
بدء جني محصول البطاطا الربيعية في بلدة خطاب بريف حماة
2022-06-09
منح ترخيص لمنشأة سياحية بتكلفة مليار و600 مليون ليرة في درعا
2022-06-09
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الشريط الأخباري
بتكلفة 3 مليارات ليرة… وضع محطة تحويل الرستن بالخدمة بعد إعادة تأهيلها
الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها
خضور: تعاون سورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف
استشهاد طالب وإصابة آخر برصاص ميليشيا (قسد) أثناء عودتهما من الامتحانات جنوب الرقة
الرئيس الأسد: العلاقات السورية العربية خلال الحرب لم تتبدل كثيراً بالمضمون، معظم الدول العربية حافظت على علاقتها مع سورية، معظم الدول العربية كانت تقف مع سورية معنوياً
2022-06-09
2022-06-09
sami
سابق
تعريف الأطفال بتراث مدينتهم ومعالمها الأثرية ضمن رحلة تثقيفية بحمص
التالي
الرئيس الأسد: نحن نخضع كدول عربية بشكل عام لضغوطات خارجية في كلّ الملفات.. طالما أننا خاضعون لهذه الملفات فالنتيجة واحدة، النتيجة هي نتيجة سلبية. فهنا تصبح عودة سورية أو إلغاء التعليق، العودة عن التعليق هو شيء شكلي، ربما يكون له بعض الفوائد ولكن لا نعوّل عليه
انظر ايضاً
الرئيس الأسد: الإرهابي بالنسبة لنا هو جيش إسرائيلي ولكن بهوية سورية أو بهويات أخرى، فعندما بدأ هذا الإرهابي يتراجع وتنهار معنوياته كان لا بد من التدخل الاسرائيلي لرفع معنويات الارهابيين وإعادة تحريكهم، فإذاً ما يحصل الآن من قبل (إسرائيل) يأتي في هذا الإطار ولا يأتي في أيّ إطار آخر
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