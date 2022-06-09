تعريف الأطفال بتراث مدينتهم ومعالمها الأثرية ضمن رحلة تثقيفية بحمص

حمص-سانا

شارك نحو 40 طفلاً وطفلة اليوم في مسير الرحلة الثقافية الذي نظمه فريق مهارات الحياة بمديرية الثقافة بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف بحمص إلى قصر الزهراوي والحمام العثماني مروراً بالسوق المسقوف.

رئيسة قسم الأطفال بمديرية ثقافة حمص صبا وسوف أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى حرص المديرية على تنظيم نشاطات هادفة للأطفال خلال فصل الصيف وخاصة تلك التي تعرفهم على مدينتهم وجذورها التاريخية وتقوى انتماءهم وحبهم لها.

بدورها قدمت تيريز ليون رئيسة شعبة التنقيب بدائرة آثار حمص للأطفال خلال المسير لمحة عن علم الآثار وأهمية الحفاظ عليها وارتباطها بأغلب العلوم وما هي الآثار المنقولة والآثار الثابتة.

وقدمت ليون شرحاً تفصيلياً عن تاريخ قصر الزهراوي والفترة التي يعود إليها والطراز المعماري الذي يتميز به.

واختتم المسير بزيارة الحمام العثماني في المدينة القديمة حيث تعرف الأطفال على الاقنية القديمة فيه وآلية تسخين المياه به.

وأعرب عدد من الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة وكم المعلومات المفيدة والجديدة التي حصلوا عليها خلال الرحلة.

لارا أحمد

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