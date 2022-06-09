فعالية ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في نبع الصخر بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

أقامت محافظة القنيطرة اليوم بالتعاون مع مؤسسة التعاون السوري الروسي ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية همم الخيرية لذوي الإعاقة فعالية ترفيهية وتعليمية بعنوان (أنت صديقي) بمشاركة عدد من الأطفال من ذوي الإعاقة وذلك في بلدة نبع الصخر بالمحافظة.

وأشار الدكتور عماد إبراهيم ممثل مؤسسة التعاون السوري الروسي في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية تفعيل العمل الاجتماعي والاهتمام بهذه الفئة من الأطفال ودمجهم مجتمعياً من خلال التعليم والرعاية اللازمة داعياً إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية لهم والعمل على إيجاد مراكز تأهيل وتدريب على أرض المحافظة.

ولفت ابراهيم إلى أن العمل جار على تأهيل وصيانة مركز الرعاية لذوي الإعاقة في بلدة نبع الصخر لإعادته الى الخدمة بعد تعرضه للنهب والتخريب من قبل الإرهابيين.

وأشارت رئيس جمعية همم الخيرية صباح الدخيل إلى الدورات التدريبية التي تم تنفيذها لذوي الإعاقة في بلدة نبع الصخر وقرية المعلقة بالقطاع الجنوبي للمحافظة من تنمية ثقافية مجتمعية ودورات تعليم كبار ودورات صعوبات التعلم في مواد اللغة العربية واللغة الإنكليزية والرياضيات من الصف الرابع حتى الصف التاسع وتقديم الخدمات لمرضى متلازمة داون بالتشارك مع العديد من المجتمعات الأهلية والمحلية.

وأوضحت الدخيل أن هدف الجمعية دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وتسليط الضوء على احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم بما يجعلهم أطفالاً فاعلين في الحياة مشيرة إلى أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة في بلدة نبع الصخر والقرى المحيطة بها 250 طفلاً والعناية بهم تحتاج إلى المزيد من الدعم.

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