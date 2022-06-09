تخصيص ثلاثة مراكز لتصحيح الأوراق الامتحانية في حلب

حلب-سانا

خصصت مديرية التربية في حلب ثلاثة مراكز لتصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي وشهادة التعليم الأساسي.

وبين مدير التربية بحلب المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا أن المراكز التي تم تخصيصها في المعهد التقاني للاقتصاد المنزلي ومدرستي أحمد سبسبي والسيدة مريم زودت بكل مستلزمات العمل ووسائل الراحة للمصححين مشيراً إلى أن العمل جار على تصحيح أوراق امتحانات مواد الفيزياء واللغة العربية للفرع العلمي والفلسفة واللغة العربية للشهادة الثانوية بفرعيها والاجتماعيات والعلوم العامة واللغة الانكليزية لشهادة التعليم الأساسي.

وأشار عبد الغني إلى التأكيد على المصححين ضرورة الحرص على منح الطلاب الدرجات التي يستحقونها وإعطائهم حقهم أثناء عملية تصحيح الأوراق والالتزام بسلالم التصحيح الموضوعة.

بريوان محمد

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