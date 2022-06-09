لوفتهانزا الألمانية تلغي مئات الرحلات الجوية بسبب نقص الموظفين

برلين-سانا

ألغت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا مئات الرحلات الجوية بسبب نقص الموظفين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها في بيان اليوم “تم إلغاء 900 رحلة في ألمانيا وأوروبا كانت مقررة أيام الجمعة وعطل نهاية الأسبوع من فرانكفورت وميونيخ وإليهما في تموز بسبب نقص في عدد الموظفين”.

وأوضحت الشركة أن “البنية التحتية لم تتعاف تماماً بعد من أخطر أزمة عاناها الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا والصعوبات المالية ونقص الموظفين”.

وأكدت شركة يورو وينغز منخفضة التكلفة التابعة لشركة لوفتهانزا بدورها “أنها اضطرت إلى إلغاء مئات من الرحلات الجوية”.

من جهته أقر أوليفييه يانكوفيتش المدير العام لـ “إيه سي آي أوروبا” أكبر اتحاد مطارات أوروبي أن “التحدي حالياً هو إدارة الزيادة المفاجئة في حركة الملاحة لأن الوباء تسبب بتقليص موارد المطارات والشحن والتفريغ الأرضي بشكل كبير وتسبب بنقص الموظفين في المطارات” مؤكداً أن القطاع يواجه صعوبة في إعادة التوظيف.

وأضاف يانكوفيتش أنه “خلال عامين من الأزمة الصحية والقيود تكبدت لوفتهانزا خسائر فادحة وألغت أكثر من 30 ألف وظيفة”.

وأشارت شركة لوفتهانزا إلى ان من حجزوا مقاعد في الرحلات الملغاة سيتم إخطارهم وتغيير حجوزاتهم لتجنب ازدحام المطارات.

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