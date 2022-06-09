محكمة في دونيتسك تقضي بإعدام مرتزقة من بريطانيا والمغرب

دونيتسك-سانا

حكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية اليوم بالإعدام على مواطنين بريطانيين اثنين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين.

وأفادت سبوتنيك بأن المدانين البريطانيين شون بينر وأيدن أسلين وكذلك المغربي سعدون إبراهيم حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص بعد أن أثبت التحقيق أنهم شاركوا في العدوان المسلح للاستيلاء بالقوة على السلطة في جمهورية دونيتسك مقابل مكافأة.

من جهته قال رئيس الهيئة القضائية في جمهورية دونيتسك للصحفيين: إن الحكم على المرتزقة الثلاثة يمكن استئنافه خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم.

وتمكنت القوات الروسية خلال عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس من أسر العديد من المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية فيما أكدت السلطات الروسية أنه لن تتطبق على هؤلاء المرتزقة أحكام أسرى الحرب.

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