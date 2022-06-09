مذكرتا تفاهم بين سورية وإيران في مجال التعاون العلمي والصحي والطبي

دمشق-سانا

وقعت وزارة الصحة اليوم مذكرتي تفاهم مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشملت المذكرة الأولى الأمور التي تتعلق بتطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والصحي والبحث العلمي والتكنولوجيا والأدوية والتجهيزات الطبية فيما تضمنت المذكرة الثانية تعزيز التعاون العلمي والصحي والطبي وخاصة تطوير التعاون الدوائي والمعدات الطبية وتبادل الخبرات.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أهمية مذكرتي التفاهم بما يفيد البلدين في عدة مجالات أبرزها تبادل الأدوية وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والخدمات الصيدلانية والمخبرية وتدريب الكوادر البشرية عبر إرسال وفود علمية وطبية.

بدوره أوضح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران بهرام عين اللهي أن هذه المذكرات كانت نتيجة عدة اجتماعات وزيارات أظهرت الإمكانيات والطاقات الصحية والطبية في سورية لافتاً إلى أهمية العلاقات العلمية والبحثية بين البلدين والوصول إلى اتفاقيات بشأن الجمعيات العلمية والتطور العلمي في سورية وإيران.

حضر توقيع المذكرتين السفير الإيراني مهدي سبحاني ومعاونو وزير الصحة وعدد من المديرين والمعنيين.

راما رشيدي

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