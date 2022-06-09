في ذكرى رحيل القائد المؤسس.. صباغ: ملتزمون بمدرسته ومؤمنون بصوابية نهجه

دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وفي كلمة له أمام المجلس بالذكرى الثانية والعشرين لرحيل القائد المؤسس حافظ الأسد أكد صباغ أن القائد المؤسس افتتح العصر الجديد لسورية الحديثة محققاً بقيمه وأفكاره وخططه وأفعاله قوة جديدة وممهداً لتحقيق الاستقرار السياسي والدستوري والتشريعي والاجتماعي والديمقراطي الشعبي ودفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام من خلال تسخير الطاقات ومشاركة قطاعات الشعب كافة في عملية التنمية الشاملة.

ولفت رئيس المجلس إلى أن القائد المؤسس فتح أمام الشعب السوري آفاقاً رحبة وأصبحت سورية رقماً صعباً ولاعباً محورياً مؤثراً على مختلف الساحات العربية والإقليمية والدولية لا يمكن تجاوزه مبيناً أن إحياء ذكرى رحيل القائد المؤسس تعبير صادق عن الاستمرار بالالتزام التام بمدرسته والإيمان المطلق بصوابية نهجه الذي رسخ بنيانه وأرسى دعائمه السيد الرئيس بشار الأسد قائد مسيرة التطوير والتحديث والصمود وإعادة البناء والإعمار في سورية.

وتوجه صباغ بالتحية لروح القائد المؤسس وأرواح شهداء الوطن مجدداً عهد الولاء للسيد الرئيس بشار الأسد ووجه تحية الاعتزاز إلى رجال قواتنا المسلحة سياج الوطن وحصنه المنيع.

وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أن القائد المؤسس كان صاحب فكر قومي وعروبي بنى سورية الحديثة وحافظ على سيادتها وقرارها المستقل وجعل لها مكانة مرموقة بين الدول وأسس جيشاً عقائدياً وأحدث ثورة زراعية وصناعية حققت لسورية اكتفاء ذاتياً قل مثيله بين دول العالم.

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