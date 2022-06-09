أطباء سوريون يزورون موسكو لتبادل الخبرات العلمية مع زملائهم الروس

موسكو-سانا

بدأ وفد من الأطباء السوريين من مستشفى الحصن البطريركي زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو بهدف تبادل الخبرات مع زملائهم الروس والتعرف على أحدث المنجزات العلمية في طرق العلاج وذلك بدعوة من السلطات الطبية الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وزار الوفد المؤلف من عشرة أطباء اختصاصيين اليوم مستشفى القديس آلكسي في موسكو والذي يعتبر أكبر مؤسسة طبية متعددة التخصصات تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية حيث قام الأطباء السوريون بجولة تعرفوا خلالها على عمل الكادر الطبي وتقنيات المستشفى.

من جهته قال مدير المستشفى خالد اليازجي لوسائل إعلام روسية “إننا سعداء للغاية لأننا الآن في روسيا ولدينا فرصة فريدة لتبادل الخبرات مع الزملاء الروس .. كما نعرب عن امتناننا العميق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وللبطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ووزارة الدفاع الروسية التي نظمت رحلتنا هذه في ظل الظروف الصعبة الحالية”.

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