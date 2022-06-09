الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية من جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي يشكل غطاء وحماية له من المحاسبة والمساءلة ويشجعه على الإفلات من العقاب مجددة مطالبتها بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين من جرائم الاحتلال.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن جريمة الاحتلال قتل الشاب محمود أبو عيهور 27 عاماً خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق الفلسطينيين مؤكدة أن جرائم الاحتلال الهمجية تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الانسان وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال ومستوطنيه مشيرة إلى أنها تتابع جرائم الاحتلال على المستويات كافة ولا سيما الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف.

وكان الشاب أبو عيهور استشهد متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها في وقت سابق اليوم بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.

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