بدء موسم حصاد القمح في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أعلنت مديرية الزراعة في ريف دمشق البدء بموسم حصاد القمح في المحافظة الممتد على مساحة تبلغ 16402 هكتار منها 14479 هكتاراً مروياً و1923 هكتاراً بعلاً موضحة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير جميع التجهيزات لتيسير عمليات الحصاد.

مدير الزراعة في المحافظة المهندس عرفان زيادة أكد لمراسلة سانا أنه تم إجراء جولات ميدانية إلى مراكز استلام الأقماح في المحافظة للاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال محاصيل الفلاحين وفق الأصول كما تم استنفار كامل للجهات المعنية تفادياً لعدم نشوب أي حرائق زراعية أثناء الحصاد.

وأشار زيادة إلى أنه تم الالتقاء برؤساء الجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية في المحافظة وبعض المزارعين لمعرفة احتياجاتهم لضمان إتمام عمليات الحصاد على أكمل وجه من خلال الالتزام في تطبيق التعليمات الناظمة لذلك وتسليم كامل محصول القمح للمؤسسة السورية للحبوب والمؤسسة العامة لإكثار البذار.

وعبر زيادة عن تفاؤله بالموسم الحالي ولا سيما أن المساحات المزروعة بالقمح تجاوزت الخطة في مناطق الحرمون وقطنا وداريا ودوما والغوطة.

سفيرة إسماعيل

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