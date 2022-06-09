بدء جني محصول البطاطا الربيعية في بلدة خطاب بريف حماة

حماة-سانا

بدأ مزارعو بلدة خطاب في ريف حماة الشمالي جني محصول البطاطا الربيعية الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في البلدة.

وذكر رئيس الجمعية الفلاحية في بلدة خطاب عبد الرحمن شيخ بكور لمراسل سانا أن إنتاج هذا الموسم منخفض قياساً بالمواسم السابقة نتيجة عدة عوامل أهمها الظروف المناخية الصعبة التي واجهت المحصول في طور الإنتاج داعياً إلى إدراج هذا المحصول في الدعم الزراعي خلال المواسم المقبلة كونه من الغلات الغذائية الأساسية.

بدوره أشار رئيس الوحدة الإرشادية في خطاب أسامة الفهد إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بالبطاطا في محافظة حماة بعروتها الربيعية يقدر بنحو27 ألف دونم.

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