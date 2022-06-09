هواوي تتصدر طلبات براءات الاختراع للعام الخامس على التوالي

بكين-سانا

أعلنت شركة هواوي عملاق الاتصالات الصيني عن تصدرها طلبات براءات الاختراع لمعاهدة التعاون الدولي للعام الخامس على التوالي.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشركة قولها إنها تقدمت حتى نهاية عام 2021 بأكثر من 60 ألف طلب براءة اختراع الى معاهدة التعاون الدولي وطبقت 200 ألف براءة اختراع في انحاء العالم بأكثر من 110 آلاف براءة اختراع مصرح بها.

وحققت هواوي إنجازات لافتة في صناعة الاتصالات من الجيل الخامس لتحوز بذلك على 14 بالمئة من الإجمالي العالمي والمرتبة الأولى بين مقدمي الطلبات العالميين.

وحسب لوحة نتائج الاستثمار في البحث والتطوير الصناعي للاتحاد الأوروبي في عام 2021 تحتل هواوي المرتبة الثانية بين الشركات الدولية في الاستثمار بالبحث والتطوير.

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