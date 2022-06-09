SCS-NET

غافريلوف: روسيا سترد فوراً على أي هجوم أوكراني بأسلحة بعيدة المدى

2022-06-09

موسكو-سانا

أعلن رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن العسكري ومراقبة التسلح قسطنطين غافريلوف أن رد بلاده سيكون فورياً إذا تعرضت لهجوم أوكراني بأنظمة أسلحة بعيدة المدى.

وقال غافريلوف في مقابلة مع قناة روسيا 24 اليوم “نتابع بشكل خاص إمداد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر بعيدة المدى وراجمات هاميرس التي تهدد أمن ليس فقط دونباس ولكن أمن روسيا الاتحادية أيضاً”.

وأضاف “لقد أعلنا موقف روسيا بوضوح فإذا تعرضت لهجوم بهذه الأنظمة بعيدة المدى فستكون الاستجابة فورية ضد مراكز النظام الأوكراني في كييف”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

روسيا تلوح برد عسكري إذا واصل الناتو الضغط عليها

موسكو-سانا أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved