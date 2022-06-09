تحديد 150 مزرعة أسماك أسرية بحمص للاستفادة من إصبعيات أسماك الكارب

حمص-سانا

حدد فرع الهيئة العامة للثروة السمكية في حمص 150 مزرعة أسماك أسرية من مختلف مناطق المحافظة لتستفيد من توزيع الإصبعيات السمكية مجاناً بهدف تطوير واقع التربية على مستوى المحافظة وتأمين مصدر دخل إضافي للأسر المستفيدة.

وأكد مدير فرع الهيئة المهندس وسيم قصراوي في تصريح لمراسل سانا أن الأسماك المقرر توزيعها هي من نوع الكارب وتستفيد منها الأسر ممن تملك أحواضاً بمساحة أقل من 250 متراً مربعاً مشيراً إلى أن فرع الهيئة يبيع إصبعيات الأسماك للسدود والمزارع المرخصة بسعر 8500 ليرة للكيلو غرام الواحد.

وأشار قصراوي إلى أنه تم السماح ببدء صيد الأسماك في بحيرتي قطينة والرستن بعد توقفه لحوالي ثلاثة أشهر خلال فترة التكاثر مبيناً أن عدد السدود المائية المؤجرة على مستوى المحافظة يبلغ 16 سداً تسهم في زيادة الإنتاج السمكي.

ونفذ فرع الهيئة العامة خلال الأعوام الماضية عمليات زراعة إصبعيات سمكية من نوع الكارب في سدي قطينة والرستن بهدف زيادة الإنتاج السمكي على مستوى المحافظة كما وزع إصبعيات على عدد من الأسر الريفية ممن يملكون أحواضاً مائية صغيرة لتمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا النوع من اللحوم.

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