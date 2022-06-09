أنطونوف: قرارات مجلس القطب الشمالي من دون روسيا لن تكون شرعية

واشنطن-سانا

حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف من أن أي قرارات يمكن أن يتخذها مجلس القطب الشمالي دون مشاركة روسيا لن تكون شرعية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أنطونوف قوله للصحفيين اليوم رداً على سؤال حول استئناف عمل مجلس القطب الشمالي من دون روسيا: “هذه الخطورة تثير قلقاً ليس لدى روسيا وهي رئيسة المجلس فحسب بل ولدى المجتمع الدولي الذي يهتم بمواصلة التنمية الثابتة لهذه المنطقة ونؤكد أن هذا الشكل النادر للتعاون الدولي لا يزال يتعرض للتسييس”.

وأضاف: “القرارات التي ستتخذ في إطار مجلس القطب الشمالي دون مشاركة روسيا لن تكون شرعية وستنتهك مبدأ الإجماع المنصوص عليه في وثائقه النظامية”.

وتم تأسيس مجلس القطب الشمالي في عام 1996 بمبادرة من كندا بهدف التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة للمناطق القطبية ويتكون من 8 دول شبه قطبية وهي روسيا والولايات المتحدة والدنمارك وآيسلندا وكندا والنرويج وفنلندا والسويد.

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