مساعد قديروف: القوات الأوكرانية لغمت مصنعاً بداخله 300 مدني

موسكو-سانا

كشف مساعد الرئيس الشيشاني لشؤون الأمن أبتي علاء الدينوف عن قيام القوات المسلحة الأوكرانية بتلغيم مصنع آزوت في مدينة سيفيرودونيتسك وبداخله 300 مدني.

وقال علاء الدينوف لوكالة نوفوستي: “لدينا معلومات تفيد بوجود نحو 300 مدني يستخدمون كدروع بشرية على أراضي مصنع آزوت دفع بهم قادة من الجيش الأوكراني إلى بعض الأقبية ولغموا كل شيء حولهم”.

وأشار إلى أنه لا يمكن للناس مغادرة أراضي المصنع لذلك يجب تحريره وبضربات محدودة حتى لا يتعرض هؤلاء للخطر.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أعلن أن المعلومات التي أدلى بها أحد الأسرى الأوكرانيين تفيد بأن الجيش الأوكراني دفع بـ 300 مدني نحو المنطقة الصناعية في مدينة سيفيرودونيتسك.

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