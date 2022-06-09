الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تعد ضربات استفزازية للجيش الروسي

موسكو-سانا

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن قوات نظام كييف تستعد لاستفزاز آخر باستخدام مواد كيميائية خطرة عبر ضربات مدفعية على المناطق الحدودية لروسيا واتهام روسيا بها.

ونقلت روسيا اليوم عن ميزينتسيف قوله: “إنه في مدينة سومي تم رفع دعاوى حماية كيميائية لجنود القوات المسلحة الأوكرانية ومقاتلي الوحدات الإقليمية وأجرت تدريباً على إجراءات إعلان إنذار كيميائي” مشيراً إلى أن هذه الحقيقة سيسجلها متخصصون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويستخدمونها لاحقاً لاتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

وأضاف ميزينتسيف على المجتمع الدولي الالتفات إلى حقيقة أن القوات المسلحة الروسية لا تستخدم أسلحة كيميائية وأن روسيا الاتحادية دمرت جميع مخزوناتها وفقاً للاتفاقيات المبرمة.

من جهة ثانية أبطلت وزارة الدفاع الروسية مفعول أكثر من 15 ألف لغم وقذيفة خلفتها قوات كييف في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وقال ميزينتسيف “إنه تم فحص ما مجموعه 2899.3 هكتاراً من الأراضي و35 مبنى وجسر واحد و9.64 كم من الطرق وتم إبطال مفعول 15087 جسماً خطيراً قابلاً للانفجار” مشيراً إلى أن خطر هذه الألغام يمثل تهديداً على الملاحة البحرية حيث أن أكثر من70 سفينة أجنبية لا تزال محاصرة في 6 موانئ أوكرانية.

وأكد ميزينتسيف أن بلاده تتخذ كامل الإجراءات لضمان أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود وبحر آزوف وتضمن عمل ممرين إنسانيين في البحرين المذكورين.

إلى ذلك باشرت لجنة التحقيق الروسية دراسة بيانات وزارة الدفاع ووسائل الإعلام حول الإرهاب الغذائي الذي تمارسه سلطات كييف ضد أهالي دونباس والشعب الأوكراني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن التشكيلات الأوكرانية المسلحة تعمدت إشعال النار في ميناء ماريوبول وأتلفت أكثر من 50 ألف طن من الحبوب.

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