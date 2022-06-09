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نشوب حريق في سفينة أقصى الشرق الروسي

2022-06-09

موسكو-سانا

اندلع حريق في سفينة صيد بخليج أمور في أقصى شرق روسيا ما استدعى إجلاء أكثر من عشرة من أفراد طاقمها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن متحدث خدمات الطوارئ قوله: “اندلع حريق على سفينة الصيد (إيكلاراند) على بعد 8 كم جنوب غرب فلاديفوستوك في مياه خليج أمور ما استدعى إجلاء 13 من أفراد طاقم السفينة” مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أنه في عام 2021 اشتعلت النيران في سفينة صيد روسية في ميناء كيركينيس في شمال النرويج وكانت السفينة (تامانغو) تقل 22 من أفراد الطاقم.

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