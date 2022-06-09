24 فريقاً يشارك في البطولة الرياضية الجامعية لكرة قدم الصالات

دمشق-سانا

يتنافس 18 فريقاً للرجال وستة فرق للسيدات من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد في البطولة الرياضية الجامعية المركزية لكرة قدم الصالات التي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

البطولة التي تقام للعام الثاني على التوالي وتشارك فيها السيدات للمرة الأولى حسب المهندس إياد طلب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب النشاط الرياضي تأتي في إطار خطة عمل المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة لتنظيم بطولات رياضية دورية لكل الألعاب الرياضية بهدف استقطاب الطلاب الموهوبين من مختلف الجامعات ودعمهم وتمكينهم إضافة إلى زرع روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب وتحفيزهم على التواصل مع بعضهم بطريقة ودية.

وأشار المهندس طلب في تصريحه لـ سانا إلى أن الاتحاد ينظم بشكل سنوي مجموعة من البطولات منها بطولة الشطرنج وكرة الطاولة والتايكواندو والكاراتيه وكرة السلة التي ستقام بطولتها بعد فترة الامتحانات الجامعية خلال شهرين تقريباً كما سيتم خلال الصيف الحالي إقامة بطولات لكرة القدم واليد والكرة الطائرة الشاطئية على مستوى الجامعات.

حسام كيلاني مدرب منتخب جامعات سورية لكرة القدم والمشرف فنياً على البطولة قال: “إن الغاية من البطولة هي جمع طلاب جامعات سورية من كل المحافظات ضمن جو من الألفة والمحبة حيث يستضيف البطولة في كل عام أحد فروع الاتحاد في الجامعات وتم تحديد عمر المشاركين حتى 25 سنة كما تم تقسيم الفرق إلى مجموعات حسب المستويات مبيناً أن كرة قدم الصالات تعتمد على المهارة ويتكون كل فريق من خمسة لاعبين إضافة إلى أربعة لاعبين احتياط.

الحكم الدولي ياسر البرادعي المسؤول عن حكام البطولة لفت إلى أن البطولة ناجحة ومستواها الفني جيد وأفرزت لاعبين متمكنين على مستوى الدوري السوري لكرة قدم الصالات.

الطالب خالد عرابي من كلية الحقوق بجامعة دمشق أشار إلى أنه يشارك في البطولة من أجل تنمية موهبته والتعرف على زملاء جدد والتخفيف من الضغط الدراسي فيما قال الطالب أحمد عبد الخالق من كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية بجامعة دمشق: “إنه يشارك للمرة الثانية في البطولة وأن الحكام أشرفوا على فترة التدريب وتعريفهم بقواعد اللعبة الأساسية”.

عبد المجيد خلف رئيس بعثة فرع جامعة دمشق بالقنيطرة لفت إلى أهمية البطولة من أجل تعزيز الروح الرياضية بين الشباب وخلق التنافس الإيجابي على مستوى فروع الجامعات.

وكانت البطولة انطلقت أمس الأول وتختتم يوم الجمعة القادم وسيتم تتويج الفرق الفائزة بالمراتب الأولى والثانية والثالثة بالكؤوس والميداليات.

هيلانه الهندي

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