إيران: قرار الوكالة الدولية ضد برنامجنا النووي يستند إلى معلومات كاذبة

طهران-سانا

أدانت إيران اليوم قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد برنامجها النووي ووصفته بأنه إجراء سياسي غير صحيح.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم: “إن القرار المتسرع وغير المتوازن للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمستند إلى معلومات كاذبة وملفقة من الكيان الصهيوني لن يؤدي إلا إلى إضعاف عملية التعاون والتفاعل بين إيران والوكالة الدولية”.

وأوضح البيان أن إيران تعاونت بشكل بناء مع الوكالة الدولية وأن عمليات التفتيش أكدت أن برنامجنا النووي من أكثر البرامج شفافية بين الدول الأعضاء في الوكالة.

وكان مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي استنكر التهم التي أطلقها ممثل الكيان الصهيوني ضد برنامج بلاده النووي مطالباً المجتمع الدولي بالتركيز على جرائم وانتهاكات هذا الكيان للقانون الدولي.

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