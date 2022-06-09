لوغانسك: النازيون الأوكران يستخدمون سياسة الأرض المحروقة أثناء انسحابهم

لوغانسك-سانا

أكدت سلطات لوغانسك أن النازيين الأوكران يستخدمون سياسة الأرض المحروقة في دونباس بحرقهم للغابات وتدمير المناطق السكنية أثناء انسحابهم.

ونقلت روسيا اليوم عن سلطات لوغانسك قولها “يستخدم النازيون الأوكران سياسة الأرض المحروقة أثناء انسحابهم مثل أسلافهم الأيديولوجيين ولا يقتصر الأمر على قصف البلدات والغابات أيضاً” مشيرة إلى أن الجرائم البيئية لقوات كييف المسلحة أصبحت شائعة.

وأضافت السلطات: أنه من الصعب تقييم الضرر الذي ألحقه مسلحو أوكرانيا بالنظام البيئي للمنطقة حيث يعمدون إلى تحويل أراضي دونباس إلى رماد غير صالحة للحياة البشرية.

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