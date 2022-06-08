زاخاروفا تحذر من خطورة ضخ (الناتو) الأسلحة إلى مولدوفا

موسكو-سانا

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من خطورة ضخ حلف شمال الأطلسي “الناتو” الأسلحة إلى مولدوفا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها في بيان اليوم: “منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا رأينا كيف تحاول مولدوفا جاهدة الضغط من أجل تعاون أكثر نشاطاً وفعالية مع الناتو” مشيرة إلى أن تعزيز أمن الدول من صميم سيادتها وشؤونها الداخلية إلا أنه من غير المرجح أن تفي أسلحة الناتو لمولدوفا بهذه المهام أكثر من التزامها الحياد.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أوضح في وقت سابق أن خطط الناتو لتزويد مولدوفا بالأسلحة تثير العديد من التساؤلات ولا سيما أن دستور البلاد فيها ينص بوضوح على وضعها المحايد غير التكتلي وبالتالي فإن إمدادها بالأسلحة من دولة عضو في الناتو يثير التساؤلات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency