الصحة العالمية: أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 دولة

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من ألف إصابة بجدري القردة في 29 دولة لا يتوطن فيها هذا المرض محذرة من أن خطر انتشار المرض في الدول غير الموبوءة أصبح أمراً واقعياً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله اليوم: “تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأكثر من 1000 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود من 29 دولة لا يتوطن فيها هذا المرض موضحاً أنه حتى الان لم يتم الإبلاغ عن تسجيل وفيات في هذه الدول”.

يشار إلى أن جدري القردة مرض فيروسي نادر ينتقل عادة للبشر من الحيوانات البرية ويتوطن في بعض الدول الأفريقية وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.

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