السورية للاتصالات: تمديد مهلة استعادة الخدمات الهاتفية الملغاة مالياً

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات تمديد المهلة المحددة لاستعادة كل الخدمات الهاتفية الملغاة مالياً حتى نهاية دوام يوم الاثنين القادم.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن على مشتركيها ممن ألغيت خدماتهم الهاتفية مالياً بسبب تأخرهم في تسديد فواتيرهم الهاتفية عن شهري كانون الثاني وشباط الماضيين مراجعة مراكزهم الهاتفية قبل نهاية دوام يوم الاثنين القادم لاستعادة خطوطهم الهاتفية وبوابات الانترنت بعد تقديم طلب وتسديد كل ذممهم المستحقة.

ودعت الشركة مشتركيها إلى إعلامها عبر صفحتها أو موقعها الالكتروني “تبويب لديك شكوى”عن أي عقبات تواجههم ضمن مراكزها الهاتفية ليتم معالجتها.

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