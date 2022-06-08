تراث المنطقة الوسطى في أمسية غنائية بثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

حظي جمهور المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بأمسية غنائية وتوليفة من أغاني تراث المنطقة الوسطى بصوت المطربة هيا الشمالي والفرقة الموسيقية المرافقة لها ضمن سلسلة “نوافذ 5”.

وتنوع برنامج الأمسية التي نظمتها مديرية التراث اللامادي في وزارة الثقافة حيث قدم فيها عدد من أغاني تراث مدينتي حمص وحماة التي رسخت في أذهان الكثير مثل أغنية يا عاصي يا زين واللالا الحموي ويا حمام الدوح.

مديرة التراث اللامادي في وزارة الثقافة رولا عقيلي أوضحت لسانا أن سلسلة نوافذ 5 ركزت العام الحالي على نماذج من الغناء التراثي وانتقت مختارات من الغناء السريالي والمردلي والفراتي وأغاني من المنطقة الوسطى لافتة إلى أن هذا المشروع هو ضمن برنامج وزارة الثقافة لحماية وصون التراث اللامادي.

قائد الفرقة الموسيقية نزيه أسعد بين أن التراث السوري هو حالة مهمة بالنسبة للموسيقيين والمثقفين عموماً مبينا أن المنطقة الوسطى تتميز بتنوع اللهجات والجمل والصيغ الموسيقية فيها.

المطربة هيا الشمالي لفتت إلى مشاركاتها العديدة مع الموسيقي نزيه أسعد وخصوصاً فيما يتعلق بمجال الأغاني التراثية وعلى مسارح مختلفة داعية إلى الاهتمام بترسيخ التراث والأغاني التراثية في أذهان الأجيال واعتمادها في حصص الموسيقا ليكتسب الطلاب المزيد من المعرفة بالأغاني التراثية.

هادي عمران

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