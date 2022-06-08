سورية تبحث مع مصر وباكستان والعراق الواقع المائي والتقنيات اللازمة لمواجهة الشح

دوشنبه-سانا

بحث وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد مع رؤساء وفود مصر وباكستان والعراق الواقع المائي وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثاني لـ العقد الدولي للعمل بشأن المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028 المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وناقش الوزير رعد مع وزير الموارد المائية في مصر محمد عبد العاطي واقع المياه الدولية في البلدين والآليات التمويلية والتقنية اللازمة لمواجهة الشح المائي في ظل إجراءات دول المنبع التي تؤدي للإضرار بالأمن المائي الوطني.

واستعرض الوزير رعد مع نائب وزير الموارد المائية في باكستان كاظم نياز المشاكل المائية حيث ناقشا إمكانية التعاون في مجال البحث المائي وتحقيق الاتصال بين الخبراء في الوزارتين ومركز (بي سي ار دبليو أي) البحثي في باكستان وتبادلا تقييم التجارب الخاصة بترشيد المياه في كلا البلدين والتعاون في مجال السياسات المائية.

كما بحث الوزير رعد مع رئيس الوفد العراقي المهندس حاتم حميد الواقع الحالي للموارد المائية في ظل الإجراءات التركية التي تعمد إلى تخفيض الإمدادات المائية على نهري دجلة والفرات إضافة إلى الظروف المائية القاسية التي تواجه البلدين نتيجة الجفاف.

طارق السيد

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