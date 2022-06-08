10000 ليرة مكافأة مالية عن كل طن شوندر يورد من قبل الفلاحين

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين بخصوص محصول الشوندر السكري لهذا العام.

وتضمنت التوصية منح مكافأة مالية قدرها 10000 ليرة سورية عن كل طن شوندر يورد من قبل الفلاحين مطابق للمواصفات القياسية السورية من حيث الأجرام وعدم وجود الأتربة وشوندر غير مصرم ومنح بطاقات التوريد للجمعيات الفلاحية.

كما تضمنت تمديد مدة التعاقد حتى نهاية شهر تموز لعام 2022 لكمية البذار المدورة للمؤسسة العامة لإكثار البذار البالغة 14155 كغ والتي تكفي لزراعة مساحة حوالي 142 هكتاراً بعد تحليل البذار والتأكد من أن نسبة الإنبات تبلغ أكثر من 70 بالمئة وعدم تجاوز المساحة للبذار المتاح.

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