إلغاء رحلات جوية في إيطاليا جراء إضراب أطقم شركات الطيران

روما-سانا

عمت حالة من الفوضى في المطارات الإيطالية إثر إعلان أطقم شركات طيران ريان إير وإيزي جت وفولوتي بدء إضراب اليوم بالتزامن مع توقف مراقبي الحركة الجوية عن العمل ما تسبب بإلغاء مئات الرحلات الجوية.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم نقابة يو إي إل تراسبورتي قوله: إن الإضراب الذي استمر لساعات تسبب بإلغاء 360 رحلة جوية لنحو أربعة آلاف مسافر بعد أن دعت عدة نقابات إلى الإضراب احتجاجاً على خفض الأجور وظروف العمل الصعبة.

وتزامن هذا الإضراب مع إضراب آخر دعا إليه مراقبو الحركة الجوية ما دفع شركة إيتا الجوية إلى تحويل مسار نحو 99 بالمئة من مسافريها وفقاً لبيان أصدرته الشركة.

وواجه المسافرون في أنحاء أوروبا تأخيراً وإلغاء العديد من الرحلات الجوية خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي تسعى فيه شركات الطيران والمطارات جاهدة لإنعاش حركة السفر مع بداية موسم الصيف.

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