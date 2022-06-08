الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار واليورو

موسكو-سانا

سجل الروبل الروسي ارتفاعاً جديداً أمام العملتين الأمريكية والأوروبية في تعاملات اليوم حيث انخفض الدولار إلى دون مستوى 60 روبلاً وذلك للمرة الأولى منذ نهاية أيار الماضي.

ووفق موقع روسيا اليوم أظهرت بيانات بورصة موسكو تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.36 روبل إلى 59.72 روبلاً وسعر صرف اليورو بواقع 1.96 روبل إلى63.61 روبلاً.

ويأتي ارتفاع العملة الروسية قبل يومين من اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي حيث سيبحث الاجتماع يوم الجمعة المقبل السياسة النقدية للبلاد وسط توقعات أن يقرر المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي.

ويتفق الخبراء على أن المركزي الروسي سيخفض سعر الفائدة الروسي في ظل ارتفاع الروبل ولا سيما بعد صعود العملة الروسية اليوم لكن الخبراء يختلفون حول نسبة الخفض حيث يتوقع بعض الخبراء تقليصاً بنسبة 2 بالمئة بينما يشير آخرون إلى 1 بالمئة.

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